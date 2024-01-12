Еще четверо братчан с почестями и молитвами отправились в зону спецоперации

Еще четверо отважных добровольцев из Братска отправились на специальную военную операцию. Для Владимира, Павла, Сергея и Романа на церемонии проводов из громкоговорителей звучали патриотические песни, произносились напутственные слова.
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