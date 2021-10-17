Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира дискредитирована целым рядом решений, вернуть к ней доверие сможет введение процедуры отзыва в случае выявления фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нобелевская премия мира дискредитирована целым рядом решений, вернуть к ней доверие сможет введение процедуры отзыва в случае выявления фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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