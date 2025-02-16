SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

126 подписчиков

Ги Буше — о нынешнем уровне «Авангарда»: «Мы сейчас не на пике. Пик — это когда ты поднимаешь кубок над головой»

Ги Буше — о нынешнем уровне «Авангарда»: «Мы сейчас не на пике. Пик — это когда ты поднимаешь кубок над головой»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Ак Барсом» (6:2) и оценил, вышла ли команда на свой пик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх