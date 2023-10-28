«Обеспечить возможность посадки на Луну днем и ночью»: Джефф Безос представил NASA макет лунного корабля Blue Moon

Компания Blue Origin представила Американскому управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) макет посадочного модуля Blue Moon, который должен быть готов к полету на Луну в течение следующих трех лет.
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