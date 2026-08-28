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Журнал «Профиль»

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Шнитке и Шостакович прозвучат в "Зарядье"

Шнитке и Шостакович прозвучат в "Зарядье"

В воскресенье, 13 сентября 2026 года, Государственная академическая капелла России под управлением Валерия Полянского исполнит в Зале "Зарядье" Первый виолончельный концерт Альфреда Шнитке и Симфонию №4 Дмитрия Шостаковича.

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