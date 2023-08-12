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«Оренбург» недоволен, что вместо них с «Краснодаром» на «Матч ТВ» покажут игру «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра»

«Оренбург» недоволен, что вместо них с «Краснодаром» на «Матч ТВ» покажут игру «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра»

Игру 4-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром», которая состоится сегодня в 17:30 по московскому времени, должны были показать на «Матч ТВ».

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