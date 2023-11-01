Обзор блока питания 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3: белая роскошь

Хотя 1STPLAYER не входит в число самых известных торговых марок на рынке комплектующих, владелец этого бренда — китайская фирма Helly Technology — создает аппаратные платформы блоков питания для других компаний, у которых нет собственного производства.
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