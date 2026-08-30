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Журнал «Профиль»

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Почти 33 тыс. жителей Дагестана остались без света: аварию устранят к вечеру

Почти 33 тыс. жителей Дагестана остались без света: аварию устранят к вечеру

Всего в зону отключения попали 24 населенных пункта в Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах и город Избербаш, всего в них проживает 32.

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