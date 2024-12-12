Шадаев: средняя зарплата в IT-отрасли составила 185 тысяч рублей

Специалисты в IT-отрасли в России в среднем зарабатывают 185 тысяч рублей. Об этом на совещании президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привело агентство «Интерфакс».
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