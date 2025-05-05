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Постпред Украины в ООН считает маловероятным направление на Украину сил США и ЕС

Постпред Украины в ООН считает маловероятным направление на Украину сил США и ЕС

Постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник выразил сомнения в том, что европейские и американские войска будут направлены на Украину в качестве гарантов мира.

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