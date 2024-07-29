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Царьград

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Подросток сорвался с крутого обрыва на пляже в Подмосковье

Подросток сорвался с крутого обрыва на пляже в Подмосковье

Пострадавший получил серьёзные травмы и не смог самостоятельно передвигаться.Подросток сорвался с крутого обрыва над водой на Глуховском карьере в Чеховском округе Подмосковья.

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