Неспешный разговор

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Как скоро «Грифы» закружат над Чёрным морем?

Как скоро «Грифы» закружат над Чёрным морем?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Давайте в кучу собирать факты, на первый взгляд разрозненные. Добрые русские люди вдосталь похохотали над паном гетьманом, который в своей фирменной манере уличного попрошайки цыганил у Швеции их «национальную гордость» – многоцелевые истребители четвёртого поколения Сааб JAS 39 «Грипен» (Грифон): есть лiтаки? Дай! Хотя ещё в феврале на официальный запрос Киева был дан не менее официальный ответ Минобороны потомков викингов: страна не готова к передаче данных боевых самолетов, поскольку это снизит обороноспособность самой Швеции.

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