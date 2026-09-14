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Царьград

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"Заканчиваем СВО". Ракетный удар по "95-му кварталу" Зеленского. 20 часов ада. Под Польшей удар по Борису Джонсону и экс-главе ЦРУ?

"Заканчиваем СВО". Ракетный удар по "95-му кварталу" Зеленского. 20 часов ада. Под Польшей удар по Борису Джонсону и экс-главе ЦРУ?

Ракетно-дроновые удары по территории Украины продолжаются. Подполье раскрывает детали массированной атаки по Затоке и одесской логистики.

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