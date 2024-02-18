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В США назвали ключевое условие для достижения мира на Украине

В США назвали ключевое условие для достижения мира на Украине

Мир на Украине может быть достигнут при условии, что Киев пойдет на территориальные уступки. Об этом заявил 18 февраля американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс«Любое мирное урегулирование приведет к значительным территориальным уступкам со стороны Украины, и у нас будет мирное соглашение, поскольку это единственный вариант выхода из конфликта», — указал он в интервью изданию Politico.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Юэсы конкретно &quot;включают дурака&quot;.  Потому что для окончания БД и гарантий последующего мира необходимо совсем другое. Первое: полное прекращение снабжения укроголема вооружениями, БК, наёмниками-инструкторами-техперсоналом-управления и диверсионной спецурой; второе: стоп кредитам на продолжение военной и диверсионной активности; третье: жёсткая и тщательная денацификация и дефашизация киевского режима на территории бывшей Украины с последующим международным Трибуналом на уровне Нюрнбергского  - с документальным обнародованием на весь мир всего того, что укрофашисты творили и творят с &quot;нетитульным населением&quot; и с публичным приговором нелюдям, да с их последующим развешиванием по делам их; четвёртое: уже в самое ближайшее время обеспечение демилитаризованной зоны в 200-300 километров для невозможности долёта имеющихся у врага боеприпасов до территории РФ и городов с мирняком. А то припособились, сволочи, к постоянной пальбе по рынкам, больницам да жилым кварталам.  На фоне всего здесь названного &quot;территориальные уступки России&quot; даже не фиговый листик, а полный намеренный идиотизм. Подаваемый &quot;с умным видом&quot; на весь свет.
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