В США назвали ключевое условие для достижения мира на Украине

Виктор Полуэктов

Юэсы конкретно "включают дурака". Потому что для окончания БД и гарантий последующего мира необходимо совсем другое. Первое: полное прекращение снабжения укроголема вооружениями, БК, наёмниками-инструкторами-техперсоналом-управления и диверсионной спецурой; второе: стоп кредитам на продолжение военной и диверсионной активности; третье: жёсткая и тщательная денацификация и дефашизация киевского режима на территории бывшей Украины с последующим международным Трибуналом на уровне Нюрнбергского - с документальным обнародованием на весь мир всего того, что укрофашисты творили и творят с "нетитульным населением" и с публичным приговором нелюдям, да с их последующим развешиванием по делам их; четвёртое: уже в самое ближайшее время обеспечение демилитаризованной зоны в 200-300 километров для невозможности долёта имеющихся у врага боеприпасов до территории РФ и городов с мирняком. А то припособились, сволочи, к постоянной пальбе по рынкам, больницам да жилым кварталам. На фоне всего здесь названного "территориальные уступки России" даже не фиговый листик, а полный намеренный идиотизм. Подаваемый "с умным видом" на весь свет.