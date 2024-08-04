Чернышенко: возможность пересдачи ЕГЭ понизила эмоциональный стресс выпускников

Он отметил, что экзамен предоставляет равные возможности всем ученикам Появившаяся в 2024 году возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании помогла снизить эмоциональный стресс выпускников.
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