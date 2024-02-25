«Бутербродекс» продолжает постепенно расти

Индекс потребления гражданами самых популярных продуктов для завтрака достиг без малого 135 пунктов, информирует «РИА Новости» (показатель «кофе с молоком» или «Бутербродекс» разработан и отслеживается сотрудниками агентства).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии