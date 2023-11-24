ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Я со вчерашнего дня думала, кого, чёрт его возьми, он мне так сильно напоминает? И утром меня осенило - да это же кукла Чаки, только с бакенбардами, из знаменитого кино- и телефранчайза, одно лицо, да и манера поведения похожа.
Политический карнавал
Комментарии
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Регина Толстоброва
Такой же придурок как и на украине. ну и политики пошли.
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11 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
И Армения в одной компании с окраиной и Аргентиной - тоже выбрали себе придурка, который старается уничтожить страну.
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10 час.
Игорь Прийма
Так видимо Богу нужна была троица дебилов, вот она и появилась....😉
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7 час.
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