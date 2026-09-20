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Царьград

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Не хотят играть в рулетку с судьбой: русская молодежь массово идет в колледжи

Не хотят играть в рулетку с судьбой: русская молодежь массово идет в колледжи

В России уже третий год подряд выпускников колледжей становится больше, чем выпускников вузов.В системе образования России произошел тихий, но тектонический сдвиг.

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