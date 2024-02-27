Полянский осадил постпреда Израиля за сравнение России и ХАМАС

Полянский ответил постпреду Израиля за некорректные высказывания на заседании Генассамблеи ООН.Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский не оставил без внимания высказывание израильского коллеги Гилада Эрдана.
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