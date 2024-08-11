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Пушков: Великобритания становится страной ультралиберального террора и абсурда

Пушков: Великобритания становится страной ультралиберального террора и абсурда

Глава комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Великобритания становится свидетелем «ультралиберального террора и абсурда».

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