Пушков: Великобритания становится страной ультралиберального террора и абсурда

Глава комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Великобритания становится свидетелем «ультралиберального террора и абсурда».
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