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Рыбакина может бойкотировать Australian Open из-за расследования против Вукова (The Athletic)

Рыбакина может бойкотировать Australian Open из-за расследования против Вукова (The Athletic)

По информации The Athletic, хорватский тренер отстранен от работы в WTA-туре и по нему ведется расследование по части нарушения кодекса поведения.

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