Еще два высокотехнологичных производства открылись в Печатниках

Впервые в нашей стране на площадке ОЭЗ “Технополис Москва” был начат серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, систем безопасности, транспорта и других отраслей.
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