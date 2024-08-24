Прилепин оценил возможное возвращение Евгения Пригожина

Boris Max

Совсем все захары обалдели? Убийцу, гопстопника желаете оживить... тьфу позорники... А когда Пригожин в подворотне срывал золото с прохожей, грабил инкассаторов.. вам его надо вернуть? Кстати удивляюсь Иншакову... что за дружба и Прилепиным... лучше бы Иншакову что делал Захарка в ДНР при Захарченко... и как потом через год его интенсивно раскручивали на передовой... И почему ,и кто захарке посоветовал отдать депутатский мандат... ах ха ха!