SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Starship возвращается в атмосферу Земли / © SpaceX Инженеры SpaceX сумели достичь ряд важных прорывов во время последнего запуска: открыли и закрыли грузовой отсек Starship, провели тест по перекачке топлива (пока не известно, насколько он был успешным), однако приводнить верхнюю ступень Starship в Индийском океане, как это планировалось, не удалось.
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