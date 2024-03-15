SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Starship возвращается в атмосферу Земли / © SpaceX Инженеры SpaceX сумели достичь ряд важных прорывов во время последнего запуска: открыли и закрыли грузовой отсек Starship, провели тест по перекачке топлива (пока не известно, насколько он был успешным), однако приводнить верхнюю ступень Starship в Индийском океане, как это планировалось, не удалось.