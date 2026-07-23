Пока европейские власти разрушают институт семьи, простые европейцы ищут спасения в России.Как заявили РИА Новости в посольстве России в Брюсселе, только в 2026 году дипмиссия уже выдала девять «виз традиционных ценностей».
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