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Царьград

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Из Бельгии едут в Россию за традиционными ценностями: выдано уже 9 виз за полгода

Из Бельгии едут в Россию за традиционными ценностями: выдано уже 9 виз за полгода

Пока европейские власти разрушают институт семьи, простые европейцы ищут спасения в России.Как заявили РИА Новости в посольстве России в Брюсселе, только в 2026 году дипмиссия уже выдала девять «виз традиционных ценностей».

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