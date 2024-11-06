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Бориса Джонсона убрали из предвыборного шоу в США из-за рекламы его книги

Бориса Джонсона убрали из предвыборного шоу в США из-за рекламы его книги

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрали из предвыборного шоу на американском телеканале Channel 4 из-за того, что политик рекламировал свою книгу в прямом эфире, сообщает The Guardian.

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