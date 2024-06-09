В Петербурге в июне снизились цены на вторичное жилье

В ближайшие месяц-два стоимость вторички, скорее всего, останется на прежнем уровне В Петербурге цены на вторичное жильё в июне снизились по сравнению с маем на 0,05 процента, до 218,1 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.