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Петербургский дневник

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В Петербурге в июне снизились цены на вторичное жилье

В Петербурге в июне снизились цены на вторичное жилье

В ближайшие месяц-два стоимость вторички, скорее всего, останется на прежнем уровне В Петербурге цены на вторичное жильё в июне снизились по сравнению с маем на 0,05 процента, до 218,1 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.

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