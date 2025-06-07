Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мир в шаге от новой ПАНДЕМИИ — в Китае нашли вирус HKU5-CoV-2, который смертоноснее COVID-19

Мир в шаге от новой ПАНДЕМИИ — в Китае нашли вирус HKU5-CoV-2, который смертоноснее COVID-19

Пока что он распространяется только среди летучих мышей, однако один из штаммов уже научился проникать в организм людейСамое опасное: вирус HKU5 впервые обнаружили учёные из лаборатории в Ухане — именно оттуда могла произойти утечка COVID-19 в 2019 году.

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