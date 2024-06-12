«Искандер» накрыл военный аэродром в Полтавской области (ВИДЕО)

Ракета ОТРК «Искандер» накрыла украинский военный аэродром Миргород в Полтавской области. Точным ракетным ударом уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил ВСУ, еще как минимум два украинских борта повреждены осколками.
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