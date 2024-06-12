Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Когда же этой рахобе ноги то повыдергивают,как же она своей,кипучей суетой,раздражает то, ну прям из трусов выпрыгива...«Придется платить...
  • Владимир Нелюбин
    Нет...просто дебилы с завышенной самооценкой...На Западе раскрыл...
  • Marina Bubon
    Мал клопппп да вонючччч((«Придется платить...

«Искандер» накрыл военный аэродром в Полтавской области (ВИДЕО)

«Искандер» накрыл военный аэродром в Полтавской области (ВИДЕО)

Ракета ОТРК «Искандер» накрыла украинский военный аэродром Миргород в Полтавской области. Точным ракетным ударом уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил ВСУ, еще как минимум два украинских борта повреждены осколками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх