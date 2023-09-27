Жители Алтая потратили на видеоигры 2,2 млрд рублей. Это три бюджета Белокурихи

К концу года показатель может достигнуть 2,8 млрд рублей Жители Алтайского края с начала 2023 года потратили на видеоигры и внутриигровые товары 2,2 млрд рублей, говорится в исследовании онлайн-школы XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.