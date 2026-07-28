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Мировые Новости

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Опрос: 93% горожан отмечают благотворное влияние благоустроенных дворов на психоэмоциональное состояние

Опрос: 93% горожан отмечают благотворное влияние благоустроенных дворов на психоэмоциональное состояние

Специалисты девелоперской компании BMS Development Group провели комплексный опрос среди жителей мегаполиса, чтобы выяснить, как качество благоустройства придомовой территории влияет на настроение и критерии выбора жилья.

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