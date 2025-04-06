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Царьград

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Трамп вводит пошлины: США получат миллиарды от 185 стран

Трамп вводит пошлины: США получат миллиарды от 185 стран

Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран, чтобы сократить финансовый дефицит США с КНР, Евросоюзом и другими.

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