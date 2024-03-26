EST: пыльные бури способны переносить грибки и бактерии на тысячи километров

Американские ученые из Техасского университета A&M выяснили, что пыльные бури в отдаленных регионах мира могут переносить различные аллергены на очень большие расстояния, позволяя им достигать других континентов.
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