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Диетолог Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры

Диетолог Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры

Томаты на первый взгляд кажутся крайне полезным овощем, однако даже у них есть противопоказания. Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова в беседе с РИА Новости рассказала, при каких болезнях стоит остерегаться этого продукта.

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