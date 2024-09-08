Диетолог Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры

Томаты на первый взгляд кажутся крайне полезным овощем, однако даже у них есть противопоказания. Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова в беседе с РИА Новости рассказала, при каких болезнях стоит остерегаться этого продукта.
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