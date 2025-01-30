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Закон, порядок, государство

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В Челябинской области прошел чемпионат ВКС по рывку гири

В Челябинской области прошел чемпионат ВКС по рывку гири

Участие в соревнованиях приняли около 300 военнослужащих, среди них как титулованные спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в гиревом спорте.

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