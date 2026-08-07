Коломенский завод установит более 100 единиц нового оборудования до 2027 года

Коломенский завод, входящий в состав «Трансмашхолдинга», активно обновляет свою инфраструктуру. На предприятии в Коломне создаются новые центры компетенций и участки комплексных линий по изготовлению ключевых компонентов двигателей.
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