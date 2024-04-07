Армагеддон с доставкой: Подарки Ким Чен Ына России все больше страшат Запад

Алексей Тан

Не трудно было догадаться, что бы сохранить "благополучие" представителей Уолл стрит и ФРС... так же не обходимо было в Азиатском регионе... "заварить" войнушку.... как на Украине или в Палестине.... а для этого Южная Корея,Япония и Австралия, были готовы... помочь привить цивильность к Северокорейскому "диктатору".... а заодно и Китай ограничить в Экономическом развитии и торговле.... НО! союз с Россией... и они вдруг все "застеснялися"... и остались одни только возмущения "сорок и ворон"... увидев Филина, восседающем на дереве.