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Армагеддон с доставкой: Подарки Ким Чен Ына России все больше страшат Запад

Армагеддон с доставкой: Подарки Ким Чен Ына России все больше страшат Запад

Как бы кто к этому ни относился, Москва и Пхеньян продолжают развивать добрососедские отношения. Первым свидетельством укрепления дружбы этими странами стало увеличение железнодорожных перевозок.

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Комментарии
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Алексей Тан
Не трудно было догадаться, что бы сохранить &quot;благополучие&quot; представителей Уолл стрит и ФРС... так же не обходимо  было в Азиатском регионе... &quot;заварить&quot; войнушку.... как на Украине или в Палестине.... а для этого Южная Корея,Япония и Австралия, были готовы... помочь привить цивильность к Северокорейскому &quot;диктатору&quot;.... а заодно и Китай ограничить в Экономическом развитии и торговле.... НО! союз с Россией... и они вдруг все &quot;застеснялися&quot;... и остались одни только возмущения &quot;сорок и ворон&quot;... увидев Филина, восседающем на дереве.
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19 час.
Владимир Елкин
Неплохо бы Западу дать увидеть, как &quot;велико&quot;британия ушла под воды Атлантики! Никто не захочет повторить судьбу бритов! А сколько счастья это принесет всем ограбленным бритами народам!!!
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не такая уж и большая страна эти бриты, но вот как раз они то и мутят войнушки по всему свету. Они строят планы, а американцы их осуществляют (войны) .
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12 час.

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