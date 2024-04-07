Как бы кто к этому ни относился, Москва и Пхеньян продолжают развивать добрососедские отношения. Первым свидетельством укрепления дружбы этими странами стало увеличение железнодорожных перевозок.
Армагеддон с доставкой: Подарки Ким Чен Ына России все больше страшат Запад
Комментарии
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Алексей Тан
Не трудно было догадаться, что бы сохранить "благополучие" представителей Уолл стрит и ФРС... так же не обходимо было в Азиатском регионе... "заварить" войнушку.... как на Украине или в Палестине.... а для этого Южная Корея,Япония и Австралия, были готовы... помочь привить цивильность к Северокорейскому "диктатору".... а заодно и Китай ограничить в Экономическом развитии и торговле.... НО! союз с Россией... и они вдруг все "застеснялися"... и остались одни только возмущения "сорок и ворон"... увидев Филина, восседающем на дереве.
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19 час.
Владимир Елкин
Неплохо бы Западу дать увидеть, как "велико"британия ушла под воды Атлантики! Никто не захочет повторить судьбу бритов! А сколько счастья это принесет всем ограбленным бритами народам!!!
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не такая уж и большая страна эти бриты, но вот как раз они то и мутят войнушки по всему свету. Они строят планы, а американцы их осуществляют (войны) .
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12 час.
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