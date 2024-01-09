Запад не рискнул пойти на экологический конфликт с Россией

Запад не рискнул пойти на конфликт с Россией в сфере экологии. Как объяснили URA.RU эксперты, за последние два года ни от одной страны не прозвучало призывов вывести РФ из международных соглашений и программ.
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