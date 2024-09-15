MIA BOYKA посетила финал всероссийской игры "Зарница 2.0" Игра охватила 600 финалистов со всей России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
MIA BOYKA посетила финал всероссийской игры "Зарница 2.0" Игра охватила 600 финалистов со всей России.