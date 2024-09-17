Аэрофлот начал полёты из Москвы в Денпасар

Аэрофлот приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (о. Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)