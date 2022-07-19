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Дополнительный поезд между Москвой и Калининградом запустят с 21 июля

Дополнительный поезд между Москвой и Калининградом запустят с 21 июля

С 21 июля между Москвой и Калининградом начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд.Пресс-служба РЖД: «По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначили дополнительный поезд №148/147 Калининград — Москва».

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