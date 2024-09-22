Захарова назвала поставки западных вооружений Киеву слабоумием

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставки западных вооружений Киеву и дальнейшее использование их против атомных электростанций несут в себе реальную угрозу.
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