Маск согласился с мнением, что Зеленский не желает урегулирования конфликта

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск, которого новый президент США Дональд Трамп назначил руководить вновь созданным ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), согласился, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает урегулирования конфликта.
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