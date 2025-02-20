В МАГАТЭ заявили о необходимости добиться присутствия экспертов в КНДР

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости добиться присутствия экспертов в КНДР. «Мы должны попытаться добиться восстановления некоторой вовлечённости, некоторого присутствия МАГАТЭ в стране», — цитирует его ТАСС.
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