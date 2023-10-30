Красивая женщина лучше своей внешности.Глубже своего содержания.И выше всей этой компании.Ее появление мужчины не видят, а чувствуют.
Михаил Жванецкий: «Очерк о красивой женщине». Как же точно подмечено!
Комментарии
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Марина Петрова
Не переношу Жванецкого, во всех его выступлениях всегда чувствовалась нелюбовь к России. И во всех его шутках чувствовалось ядовитое жало.
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2 д.
Андрей Stan
1. Не переносите? Хм... Сам не поймутоли Соболезновать вам коли Злорадствовать....))) 2. возможность, у вас "генетика" друга... ))) миритесь и попытаетесь получить удовольствие... Раз своего тяму не хватает...
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2 д.
ВИ
Виктория Иванова
Он умер для меня в тот момент как начал гадить на Россию в "лучших" традициях этого народа.
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2 д.
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