Михаил Жванецкий: «Очерк о красивой женщине». Как же точно подмечено!

Марина Петрова Не переношу Жванецкого, во всех его выступлениях всегда чувствовалась нелюбовь к России. И во всех его шутках чувствовалось ядовитое жало.

Андрей Stan 1. Не переносите? Хм... Сам не поймутоли Соболезновать вам коли Злорадствовать....))) 2. возможность, у вас "генетика" друга... ))) миритесь и попытаетесь получить удовольствие... Раз своего тяму не хватает...