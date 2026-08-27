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Регионы России

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Греческий АЕК вышел в основной этап Лиги чемпионов после разгрома «Левски»

Греческий АЕК вышел в основной этап Лиги чемпионов после разгрома «Левски»

Матч, прошедший в Афинах, завершился разгромным счётом в пользу хозяев. Голы забили Лука Йович на 7-й минуте, Барнабаш Варга отличился дважды (на 12-й и 29-й минутах), а Рэзван Марин реализовал пенальти на 55-й минуте.

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