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Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ

Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ

Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение об удалении форварда сборной России Владимира Тарасенко в третьем периоде матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге с национальной командой Канады.

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