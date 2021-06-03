Вайсфельд высказался об удалении Тарасенко, после которого Канада сравняла счёт в четвертьфинале ЧМ

Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение об удалении форварда сборной России Владимира Тарасенко в третьем периоде матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге с национальной командой Канады.