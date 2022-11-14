Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне

Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести пунктов на двери в Херсоне Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».