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Аргументы недели

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Новый культурный проект «АРТ РАУТ» открылся в России

Новый культурный проект «АРТ РАУТ» открылся в России

Открытие нового культурного проекта «АРТ РАУТ» состоялось в Москве в ресторане «Сенполия» с участием известного актёра театра и кино Анатолия Руденко, который презентовал свою песню «Эпизоды» и впервые выступил как исполнитель на вечере, посвящённом творчеству Фаины Раневской, сообщает пресс-служба «АРТ РАУТ».

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