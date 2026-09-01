Новый культурный проект «АРТ РАУТ» открылся в России

Открытие нового культурного проекта «АРТ РАУТ» состоялось в Москве в ресторане «Сенполия» с участием известного актёра театра и кино Анатолия Руденко, который презентовал свою песню «Эпизоды» и впервые выступил как исполнитель на вечере, посвящённом творчеству Фаины Раневской, сообщает пресс-служба «АРТ РАУТ».