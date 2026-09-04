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ВЕСТИ КРЫМ

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Картины крымских художников представили на выставке «ШАГОМЕР (сюда/туда)» в Симферополе

Картины крымских художников представили на выставке «ШАГОМЕР (сюда/туда)» в Симферополе

Ваш браузер не поддерживает видео. Возле художественного музея в рамках наступающего 40-летия Крымского товарищества современного искусства открылась выставка «ШАГОМЕР (сюда/туда)».

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